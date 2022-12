No fue contra mi voluntad: mujer que denunció violación de jugadores de Santa Fe

Los excesos en la celebración de la Superliga, en la que varios jugadores de Santa Fe protagonizaron un lío con una trabajadora sexual, podrían terminar en solo un escándalo sin consecuencias legales.



Blu Radio conoció apartes de la denuncia que radicó la mujer ante la Fiscalía, aunque desde un comienzo señalaron que se trató de una violación, ahora se conocen detalles que indican existió un acuerdo de pago con los jugadores.



"Tuve una relación con uno de los jugadores. Una vez estaba en la recepción de la fiesta, otro jugador me invitó a pasar al cuarto, tiempo después tocaron a la puerta seis jugadores y yo les dije que podía estar con ellos sí pagaban lo acordado, un millón de pesos cada uno (seis millones total)", señala la denuncia.



Ante el relato, uno de los investigadores le preguntó a la mujer si todo habría sido consentido, ¿por qué había interpuesto la denuncia?

La joven respondió: "Salí del hotel y se acordó un pago que nunca se hizo efectivo, tenía mucha rabia de lo que había ocurrido, pero en sí no fue en contra de mi voluntad que estuve allí, mi amiga fue quien me dijo que pusiera la denuncia".



"Esa noche Carlos Mario Arboleda dejó la billetera y me llamó para que se la devolviera, nos encontramos y a través de un directivo se hizo el pago del dinero acordado", agregó la mujer.



La versión coincide con la declaración que dio en las últimas horas ante la Fiscalía el jugador de Santa Fe, Carlos Mario Arboleda, quién reconoció que tuvo un encuentro sexual con la demandante.



También admitió la entrega de 600 mil pesos a manera de "regalo", más no como un pago por sus servicios.



Con estas versiones, el ente investigador continuará con el proceso, aunque según fuentes de la entidad, a la fecha no ha sido posible ubicar a la denunciante para que dé una ampliación de su declaración.



También fueron citados a entrevista otros jugadores, lo mismo que el presidente del cuadro cardenal, César Pastrana, quienes deberán dar explicaciones sobre el caso.



