¡Ojo! Así opera peligrosa banda de falsos policías en el Salitre, Bogotá

A la última víctima de los delincuentes que se hacen pasar como agentes de la Sijin le quitaron dinero en efectivo cuando iba de camino a la terminal de transportes.

La víctima de esta banda fue Mónica Toledo, una mujer que, a las 6:00 de la mañana, pasaba por el sector del Salitre, en Bogotá, cuando iba de camino a la terminal terrestre para emprender un viaje hacia Ibagué. En el recorrido a dichas instalaciones, dos hombres a bordo de un carro negro gama alta la abordaron.

Luego de interceptarla, le pidieron identificarse y verificar la procedencia de 300.000 pesos que llevaba en su poder asegurando que un general retirado había sido víctima de un robo y debían revisar el serial de los billetes.

Minutos después llegó otro supuesto transeúnte a quien también requisaron, pero todo tomó un giro inesperado. “El tipo que supuestamente estaban revisando se sube al carro y cuando arrancaron me tiraron la cédula por la ventana del vehículo. Los vigilantes que estaban al frente del edificio que queda por ese sector no hicieron nada y yo empecé a gritar, pero no hubo ayuda”, dijo la víctima de esta banda de falsos policías.

Después de que este caso se conoció en redes sociales, varios usuarios comenzaron a denunciar haber sido víctimas de hurto bajo el mismo modus operandi, en el occidente de Bogotá.

Fuentes de la Policía consultadas por BLU Radio manifestaron que agentes de inteligencia ya están trabajando para identificar plenamente a la organización.

Serían en total tres hombres los que estarían utilizando prendas e identificaciones falsas de la Policía para robar a ciudadanos que transitan por el sector de El Salitre y en zonas aledañas. Se movilizan siempre en un carro y buscan zonas desoladas para evitar a las autoridades.

Ante esta situación, el jefe de prevención de la institución, coronel José Jaramillo, explicó que “generalmente la Sijin no hace ese tipo de operativos y, cuando los hacen, están debidamente uniformados con chaqueta reflectiva e identificados. Si se encuentra con un grupo de personas que aparece de la nada y van de civiles haciéndose pasar como la Sijin, puede pedir ayuda del CAI”, afirmó.

Según la Policía, los trabajos que se han hecho para dar con estos falsos uniformados durante este año han permitido identificar a más de 60 personas que han intentado suplantar a las autoridades para estafar o robar a la ciudadanía.

Manténgase informado con las últimas noticias de Bogotá y sus localidades , hechos que son relevantes, información del tráfico, seguridad y la más completa información de la capital colombiana en BLU Radio.

