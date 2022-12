Pico de botella tenía otro ADN, además del de A. Pizano: sindicato Medicina Legal

Javier Oviedo, presidente de a Indemedilegal, sindicato de Medicina Legal, dice que es médico general, especializado forense y que lleva 18 años en el instituto, por lo que tiene la experiencia para hacer las acusaciones que sacuden los resultados del instituto sobre el caso Pizano.

Dice que, con las muestras que se hicieron de Jorge Enrique Pizano, el exauditor de la Ruta del Sol, “en el cual se enviaron formaldehído y vísceras en formaldehído para análisis de cianuro, la técnica en el instituto no está validada en esos fluidos y en esas muestras no biológicas".



"Es falso que eso se puede hacer en el instituto”, dice.

Publicidad

Conozca más: Medicina Legal analiza quién tuvo contacto con cianuro hallado en casa de Pizano

En otras palabras, Oviedo afirmó que es falso cuando el director del instituto, Carlos Valdés, afirma que con las muestras de tejidos que sacaron del cuerpo de Jorge Enrique Pizano, antes de que fuera cremado, no se podría concluir que no tienen rastros de cianuro. Según Oviedo, el instituto no cuenta con la tecnología para hacerlo.

Incluso, explica que cuando se hizo la necropsia de Pizano, “se tomaron muestras de diferentes órganos, fragmentos de tejido, a los cuales les tuvieron que agregar un líquido que se llama formaldehído y esos tejidos se vuelven más pequeños y se ponen en placas para que el patológo diagnostique cuál es la enfermedad"



"Hago un llamado para que se dé el resultado de histopatologia. Si el doctor Pizano murió de un infarto debe decirlo en el resultado”, agregó Oviedo.

Lo más delicado, es que dice que en la botella de agua saborizada de la que bebió Alejandro Pizano, que le provocó la muerte, se encontró otro ADN que es familiar a este. Sin embargo, sobre este punto no hay pronunciamiento formal de la Fiscalía.

Publicidad

Vea también: Hijo de testigo clave de caso Odebrecht murió envenenado con cianuro

Lo último que se conocía es que estaba en estudio. Solo revelaron que en el frasco de cianuro apareció solo rastros de ADN de Jorge Enrique.

Publicidad

“Tenemos conocimiento que se tomaron muestras del pico de la botella y se halló ADN del hijo de Pizano y otro ADN que al compararlo con el de Alejandro, salió que es familiar de Alejandro”, manifiesta.

En el más reciente comunicado, Carlos Valdés, director del instituto, dijo: “Nunca por ningún motivo o circunstancia he ejercido ningún tipo de coacción directa o indirecta hacia los peritos; así como tampoco he cambiado o alterado los resultados obtenidos por ellos, cuando los comunico a la opinión público”.

Escuche este informe:

Publicidad