Polémico diálogo de testaferro 'Ñeñe' Hernández sobre corrupción en campañas presidenciales

En medio de una investigación que lleva la Fiscalía por el homicidio de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo de un sastre en Barranquilla, fue interceptado el teléfono del ganadero José Hernández Aponte , más conocido como el ‘Ñeñe’, asesinado el año pasado en Brasil en un atraco y quién, según las autoridades, era el principal testaferro de Marcos Figueroa.

Lo relevante de la conversación, como lo narra la Policía Judicial en un informe, es que, según dice: "se evidencia actividades de corrupción perpetradas por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte ('Ñeñe'), en las pasadas elecciones presidenciales".

Los nombres que aparecen mencionados en la conversación son: "Vargas Lleras, Uribe e Iván". La polémica se da porque el testaferro 'Ñeñe' se mostraba en sus redes sociales como amigo del presidente Iván Duque y tiene fotos con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Además, hacía parte de la farándula pues su pareja era la exreina María Mónica Urbina.

Incluso, a través de su cuenta de Twitter, el expresidente Uribe lamentó el homicidio del Ñeñe.

En las interceptaciones habla el Ñeñe con una mujer identificada como MD y se refieren a supuestos dineros para campañas políticas en la costa.

“Yo ayer le decía a Priscila, que nos tenemos que poner las pilas. Hay que buscar una plata para pasar debajo de la mesa, para soltarla en los departamentos. MD contesta: yo conseguí mil paquetes (millones de pesos) lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista. Yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber”, dice una parte del informe del investigador de la Policía Judicial.

Acto seguido, el Ñeñe dice: “En la pasada, nos robamos una plata que era de Vargas Lleras, de transporte y de cosas"

En la misma conversación la mujer MD le dice a al Ñeñe: “me mandó Iván Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.

En ese punto termina el informe de Policía Judicial, que fue trasladado a la unidad que investiga delitos electorales por hacer referencia a supuestos dineros para campañas política.

BLU Radio consultó al expresidente Uribe sobre su relación con el 'Ñeñe' y negó haber intervenido en el manejo de dineros en la campaña del presidente Duque.

“Ni idea. Nunca intervine en esas platas y lo del presidente Duque lo manejó Luigi (Echeverry) con todo rigor. Es posible que lo hubiera conocido. Amigo de él no, nada de raro que hubiera asistido a reuniones y son muchos los que se toman fotos conmigo. Temas de plata ni con él ni con nadie. Cuando lo asesinaron, los directivos del César me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit cuando lo mataron. De documentos que me entregaron, puro cuento”, escribió el senador.