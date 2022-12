Que me declaren culpable o inocente, pero que acabe este sufrimiento: coronel Castellanos

El coronel Jeison Jair Castellanos, a quién la Fiscalía le imputó cargos por el delito de constreñimiento a la prostitución, aseguró que celebra la decisión del ente investigador de acusarlo para, según él, terminar con el drama que ha vivido desde que fue señalado como el líder de la llamada ‘Comunidad del anillo’ al interior de la Policía Nacional.



“Yo no he sido jefe de nada, la crudeza es muy fuerte, yo nunca he sido nada de eso, ni la acusación es por nada de la comunidad, la denuncia es por constreñimiento, a esto hay que ponerle punto final, son 12 años de sufrimiento, 12 años que no me han creído y le han hecho caso a otras personas”, dijo Castellanos.



“En medio de lo doloroso es lo mejor que ha pasado. En absoluto, siempre he dicho los mismo y me parece muy bien que la Fiscalía lo haga porque vamos a tener un juicio, sentí alivio cuando la juez dijo que iba a tener todas las garantías, que se me iba a escuchar, me parce bien que la Fiscalía haga las acusaciones porque si tiene dudas las debe hacer y me parece excelente”, agregó.



El exoficial indicó que nunca tuvo un trato especial con ningún congresista y que tampoco le solicitaron favores sexuales con cadetes de la institución, además señaló al capitán Ányelo Palacio, denunciante de la comunidad del anillo, de ser un mentiroso.



“Dijo que yo lo había violado, que lo había violado el director de la Policía, que lo habían secuestrado, ha dicho un poco de cosas que no entiendo cómo las dice, o si las hacía por salvarse de los procesos disciplinarios o si lo hizo por ganarse un dinero por un proceso que le propusieron”, agregó.



Imputación de cargos



Según la Fiscalía, el exoficial habría sido enlace para promover, mediante presiones, favores sexuales de otros uniformados.



A puerta cerrada ante el juzgado 73 de garantías, la Fiscalía imputó cargos por el delito de constreñimiento a la prostitución al coronel retirado de la Policía.



"Absolutamente tengo una tranquilidad enorme. Solo me preocupa mi familia porque ya son 12 años de sicariato moral, pero me sostengo en que soy inocente y atender todos los llamados de la justicia. Yo soy inocente.", señaló el coronel a la salida de la diligencia judicial.



Castellanos pidió la baja de la Policía en el 2007. Una vez salió de la Policía. Se matriculó en Afrovides, el partido fundado por Yahir Acuña y fue nombrado en la gerencia del Instituto Financiero del Casanare, en la que fue ternado y elegido en el 2013 para reemplazar al destituido gobernador Nelson Ricardo Mariño.