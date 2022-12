Radican dos denuncias contra el fiscal Barbosa por viaje a San Andrés

Tras conocerse que el fiscal no solo viajó con su esposa a San Andrés, sino con su hija y una amiga de ella, desde la red de veedurías del país señalaron que alistan una denuncia en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes.

“La red de veedurías, en el desarrollo de sus facultades legales, promoverá la solicitud de investigación disciplinaria y de responsabilidad fiscal y patrimonial para investigar a el fiscal general de la Nación”, señalo Pablo Bustos.

Una segunda denuncia fue interpuesta por el representante Mauricio Toro de la Alianza Verde.

“Para que se investigue penal o disciplinariamente las conductas del fiscal, si están involucrados recursos públicos y la razón por la cual personas civiles que no tienen funciones publicas están viajando en un avión de la Policía . Si se violó o no una de las normas que actualmente están vigentes de limitación al turismo a San Andrés y viajes que no son necesarios para el uso de funciones publicas”, dijo.

Los hechos también han generado varias reacciones en el Congreso, en especial de los partidos de oposición, quienes se mostraron en contra del viaje.

“Valdría la pena preguntarle a Francisco Barbosa, ¿el poder para qué? Para desafiar las medidas sanitarias, para poner en riesgo a su hija, para dar mal ejemplo. Mal muy mal para el fiscal”, expresó la representante de la Colombia Humana Ángela María Robledo.

El partido Alianza Verde también pidió explicaciones al fiscal general por el viaje.

“No solo las explicaciones por parte del doctor Barbosa, sino además merece que los colombianos conozcan y tengan claridad acerca de esta visita inesperada”, manifestó el representante Wilmer Leal.

También expresaron que, desde su punto de vista, el fiscal, en su viaje a la isla de San Andrés, violó el decreto 749, en el que se habla del distanciamiento social y el autoaislamiento.