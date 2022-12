Rafael Uribe Noguera, a La Modelo por crimen de Yuliana Samboní

El juez 79 de garantías ordenó medida de aseguramiento contra Rafael Uribe Noguera por el crimen de la pequeña Yuliana Andrea Samboní.

El acusado deberá responder por los delitos de secuestro, tortura, violación y asesinato de Yuliana Samboní. Se enfrenta a una pena de 60 años de cárcel.



La alteración de la escena del crimen y un parte médico que buscaba dilatar la diligencia, no le alcanzaron a Rafael Uribe Noguera para escapar de la justicia y salir impune.



Lo que hizo no es de poca monta y ante un juez de Bogotá fue acusado por el secuestro, tortura, violación y homicidio de Yuliana Samboní, la menor de siete años.



La juez 79 de garantías determinó que Noguera, de quedar libre, podría atacar a más menores de edad y amenazar a testigos del caso, por eso ordenó su traslado a la cárcel Modelo de Bogotá.



La Fiscalía sustentó la medida de aseguramiento contra Noguera en tres puntos: representa un peligro para las víctimas, puede continuar con la actividad delictiva y puede obstruir la investigación.



"La Fiscalía presentó los elementos probatorios que advierten de la responsabilidad de Noguera en estos hechos. Está demostrada la intención de entorpecer las investigaciones y a este despacho no le queda más qué ordenar la reclusión en la cárcel Modelo de Bogotá hasta que se haga el desarrollo del juicio", señaló la juez.



La audiencia duró siete horas, en la que las partes no dieron tiempo para descanso hasta dar por concluida la judicialización, mientras todo eso se desarrollaba a puerta cerrada, en las calles de Paloquemao gritaban justicia, pena de muerte, asesino.



En la audiencia se conocieron más detalles de los hechos y de cómo perdió la vida la pequeña Yuliana.



La Fiscalía reveló que Noguera estaba consiente cuando cometió el crimen, incluso expresó la fiscal del caso, que habría consumido estupefacientes solo para que lo llevaran al médico y lograr dilatar todo el proceso.



"Lo que se infiere, según los estudios médicos, es que Noguera consumió las sustancias alucinógenas después de haber cometido el crimen con firme propósito de que esto retrasara las investigaciones", señaló la fiscal del caso.



La escena que encontraron los investigadores en el lujoso apartamento no es fácil de describir, la niña se encontraba muerta y con signos de violencia sexual.



Pero antes de que las autoridades llegaran al lugar, se presentaron una serie de situaciones que complicaron las labores de los investigadores.



"De acuerdo con la inspección inicial al cadáver de la menor lo limpiaron con un aceite para borrar evidencias. El cadáver de Yuliana fue escondido en un pequeño cuarto, en uno de los baños, pero fue sacado de allí con ayuda de los familiares, puesto al lado del jacuzzi donde fue estrangulada", relató la fiscal del caso.



Agregó la fiscal, tal como lo reveló Blu Radio, que Uribe intentó ocultar evidencias que lo comprometían con el crimen. Según su relato, el imputado escondió el cuerpo sin vida de Yuliana Andrea, pero, ante la presión de dos de sus hermanos, reveló finalmente dónde estaba el cadáver.



El vestido de la niña fue desaparecido, un zapato fue hallado en un cuarto, y el otro, en el vehículo del presunto asesino.



Con base en el informe de Medicina Legal, la Fiscalía concluyó que muchas de las lesiones que presenta la menor fueron producidas antes de su muerte, lo cual indica que la víctima fue torturada.



No menos grave para el organismo investigador es que la Policía, que conoció del hecho en la noche del domingo, no le haya informado nada a la Fiscalía, que se enteró del crimen por los medios de comunicación, apenas en la mañana del lunes.