Registrador Alexander Vega ya no pedirá el reconteo de votos

El registrador nacional, Alexander Vega Rocha , anunció que no presentará al Consejo Nacional Electoral una solicitud para que sean recontados los votos de las elecciones del 13 de marzo. Así lo dio a conocer tras escuchar a varios partidos que se opusieron a la propuesta.

“Defiendo el escrutinio. La solicitud que ayer planteé era para presentarla hoy y yo no he presentado ninguna solicitud, quiero aclarar eso, pero se hizo con el propósito de buscar una salida a todo ese tema de legitimar el resultado que estaban diciendo que fraude. El fraude nunca existió, señores magistrados y señor presidente encargado, para tranquilidad de las fuerzas políticas no voy a presentar la solicitud de reconteo devotos”, aclaró el registrado Vega.

El presidente encargado del Consejo Nacional Electoral, Cesar Abreu, aseguró que les quitan un peso de encima al no tener que estudiar esta propuesta que planteó el registrador nacional.

“Es importante que haya tomado esa decisión porque nos quita un peso de encima y le da una garantía al proceso electoral”, manifestó el magistrado Abreu.

La decisión se tomó durante la Comisión Nacional Electoral que convocó el Gobierno nacional, en la que participan miembros de los diferentes partidos o movimientos políticos, órganos de control, como la procuraduría, defensoría, fiscalía; también la misión de observación electoral y miembros del Gobierno nacional, con el fin de analizar lo ocurrido en las elecciones del 13 de marzo.

