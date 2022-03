¿Surge una nueva fuerza política en Colombia? Reconteo de votos del Senado y sus implicaciones

El reconteo de votos del Senado, propuesto por el propio registrador nacional, Alexander Vega, ha puesto sobre la mesa un debate sobre si debe o no hacerse, esto, tras las denuncias de varios partidos políticos y sectores sobre presuntas irregularidades en el preconteo de las elecciones legislativas del pasado 13 de marzo.

Para algunos exrepresentantes a la Cámara, que se ‘quemaron’ y se quedaron sin su puesto en el Senado para el próximo gobierno, esta opción de reconteo pone en riesgo la democracia y la institucionalidad; para otros, sí debe hacerse para no dejar “mantos de dudas” en los votantes.

“Sí, pero creo que es ilegal. El código electoral, por más viejo que sea, establece unas causales para el conteo, ni porque al presidente o al registrador les pareció hacerlo (…) Cuando la cadena de custodia no está asegurada, es transitar un camino riesgoso para la democracia”, dijo en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, José Daniel López, de Cambio Radical.

Lo contrario piensa Juan Fernando Reyes, del Partido Liberal, quien comentó que esta medida sí es viable y necesaria, para así “darle tranquilidad al país”, pues es “muy peligroso dejar ese manto de duda”.

“Yo creo que hay que hacerlo por devolverle confianza a los votantes, pero hay riesgos, por la custodia de los votos. Hay muchas bolsas y ya no se sabe dónde están”, señaló por su parte Mauricio Toro de la Alianza Verde.

Por otro lado, Gabriel Santos, del Centro Democrático, aseveró que aunque también se ‘quemó’ en las elecciones y su partido sea uno de los que se ha mostrado a favor del reconteo, no debe hacerse.

“Parte de esta derrota me ha hecho librarme de algunos amarres, pero, aunque es una idea tentadora, no hay nada más importante que un país que confíe en sus elecciones y en los mecanismos de escrutinio. Para mí mostraron ser solventes, porque no fuimos favorecidos”.