'The Boys' tendrá una quinta temporada: esperan que la cuarta sea un éxito

Expectativa enlos fans de 'The Boys'de cara al estreno de la cuarta temporada en Prime Video. Pero, según algunos, esta nueva entrega no defraudará y por eso confirmaron que esta exitosa producción tendrá una quinta, es decir, una más que seguirá narrando la historia de 'Homelander' y el GenV.

Prime Video ha anunciado oficialmente que la tan esperada serie llegará a su plataforma el 13 de junio de 2024. Sin embargo, los fanáticos no podrán disfrutar de la temporada completa de una sola vez. En cambio, tendrán que esperar pacientemente cada semana para ver un nuevo episodio. El emocionante viaje continuará hasta el 18 de julio, fecha en la que se espera que concluya esta temporada.

"Desde su lanzamiento, los seguidores de todo el mundo han acompañado a The Boys en este salvaje y apasionante viaje (...) No podríamos estar más orgullosos de nuestros productores, guionistas, elenco y equipo, quienes dan vida a esta genial locura. Con la confirmación de una quinta temporada, estamos emocionados por descubrir qué nuevos horizontes explorarán Eric Kripke y The Boys", declaró Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios.

Se espera que poco después finalice la nueva temporada de la serie, la producción de a conocer más detalles entorno a esa quinta temporada. Teniendo en cuenta que no se sabe cómo terminará esta nueva entrega y qué cambios podrían haber en la historia.

¿De qué tratará la cuarta temporada?

'Butcher' se dirige a 'The Boys' para diseñar un nuevo plan para vencer a los 'Seven', recordando cuando Billy se fue con su archienemigo, pero es momento de reparar los daños del pasado junto a su equipo para destruir el Gen V y ponerle fin a la corrupción de Estados Unidos. Nuevamente la producción tiene un alto contenido de sangre y escenas obscenas como habitualmente lo ha hecho hasta la fecha; dentro del clip, muestran un virus que daría la posibilidad de ponerle fin a los súper y, ahora, hasta los animales tiene poderes.