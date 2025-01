Sandra Ortiz atribuye el asesinato de esmeraldero 'Pedro Pechuga' a escándalo UNGRD

En entrevista con Blu Radio y Noticias Caracol, Sandra Ortiz , exconsejera presidencial para las Regiones, relacionó el asesinato de Juan Sebastián Aguilar, conocido como 'Pedro Pechuga ', un esmeraldero que fue asesinado el 7 de agosto de 2024 en Bogotá, con el escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) .

El asesinato de 'Pedro Pechuga' ocurrió a las 5:30 p.m. frente a su residencia en el conjunto residencial Bosques del Marqués, en Usaquén. En su intervención, Ortiz afirmó que el asesinato no fue un hecho aislado, sino parte de un entramado más amplio que involucra a figuras poderosas y un posible encubrimiento por parte de las autoridades. Dijo que hay personas interesadas en que no no se sepa la verdad.

"Pues las personas que están interesadas, que no ha la verdad, que no cuente la historia o que si hay una historia para contar y por qué el principal testigo lo asesinaron", dijo.

Durante la entrevista, transmitida por Blu Radio y Noticias Caracol, Ortiz se describió como un "chivo expiatorio" dentro de un complot que busca desviar la atención de los verdaderos culpables detrás del asesinato. Aseguró que su vida corre peligro y que ha sido víctima de dos atentados previos.

"Si no estuviera recluida, estaría muerta", afirmó. Ortiz también mencionó que el principal testigo del caso fue asesinado y que este individuo había estado presente durante eventos clave relacionados con su defensa.

"Hay una historia que contar", dijo, insinuando que posee información crítica sobre la conexión entre su caso y el asesinato de Aguilar.

Imputaciones y Defensas

La Fiscalía ha presentado serias acusaciones contra Ortiz, incluyendo tráfico de influencias y lavado de activos. En respuesta, ella sostiene que estas acusaciones son infundadas y basadas en testimonios contradictorios.

"No tengo que asumir algo que no he hecho", reiteró durante la entrevista.Además, Ortiz cuestionó la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía, argumentando que han sido manipuladas para construir un caso en su contra. Según ella, los registros telefónicos utilizados como evidencia no corroboran las afirmaciones hechas por los testigos.

