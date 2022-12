Sarmiento Junior dio explicaciones sobre sobornos de su socio Odebrecht en Colombia

Luis Carlos Sarmiento Gutierrez, director del Grupo Aval, fue citado como testigo por la defensa del expresidente de Corficolombiana, José Elías Melo. El objetivo de pedir su testimonio era que explicara si sabía o no de los sobornos que pagó Odebrecht a funcionarios colombianos para ganar las obras de la Ruta del Sol 2.

¿Cuáles fueron las actuaciones del grupo aval cuando supieron de los sobornos?, le preguntó el fiscal del caso. Así relató Sarmiento junior todo lo que hizo el grupo al respecto:

“Conocimos de las actuaciones ilícitas de Odebrecht solo hasta el 21 de diciembre del 2016, cuando los periódicos publicaron que Odebrecht había firmado un acuerdo con las autoridades americanas por los sobornos que habían pagado en el mundo. Hablaban de 11 millones de dólares en sobornos en Colombia. La orden de Aval fue contactar a los brasileños para que nos aclararan lo que habían confesado y si tenía que ver con la Ruta del Sol. Ellos dijeron que estaban de vacaciones y que el acuerdo era reservado. No nos pudimos reunir”, relató Sarmiento.

Sarmiento Gutiérrez sseguró que solo fue hasta enero del 2017 cuando se realizó un encuentro.

“Pudimos reunirnos con ellos, los representantes de Episol y en una reunión de junta directiva, ellos dicen que no tienen nada que ver los sobornos con la Ruta del Sol, que no tenía nada que ver con la concesionaria si no que se pagaron desde Brasil”, declaró.

Entonces, su actuación fue a comienzos del 2017 cuando le solicitó a Rafael Neira, contralor del grupo Aval, que condujera una auditoría a todas las personas que trabajaban en el grupo y que estuvieron en la licitación para conocer si alguno de los empleados sabía de las coimas. Según su versión, en ese momento el resultado que la auditoría arrojó es que no se conoció de las coimas.

Finalmente, explicó, no tenía indicio alguno de que Odebrecht había pagado sobornos; que aunque “en el 2015 si sospechábamos de unos contratos que no eran necesarios”, los resultados fueron que no se trataban de sobornos.