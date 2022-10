Secretario de JEP aclara su versión sobre supuesta aceptación de cohecho de Palacio

Desde la Secretaría Ejecutiva Transitoria de la Jurisdicción Especial para la Paz se emitió un comunicado en el que busca aclarar la versión entregada por su secretario, Néstor Raúl Correa, advirtiendo que en ningún momento dijo que el exministro Diego Palacio aceptaría el delito de cohecho.

“No es cierto que el Secretario Ejecutivo Transitorio haya dicho que el exministro Palacio reconoció el delito de cohecho, sino que se limitó a dar cuenta del derecho de petición e insistió que ‘allí se decía’ lo que se menciona en el párrafo citado”, dice el comunicado emitido.

Explica que solo citó un párrafo del derecho de petición enviado por el exministro Diego Palacio.

Sin embargo, horas antes, el secretario de la JEP Néstor Raúl Correa había dicho lo siguiente:

"Exministro Diego Palacio nos dirigió un derecho de petición en calidad de agente del Estado solicitando la suscripción de las actas. Es un tema difícil, lo estudiamos con calma, leímos ese derecho de petición y allí se decía que el Gobierno de entonces tenía un enfrentamiento de alto nivel con la guerrilla y que acabado el periodo presidencial era necesario mantener esa intensidad en el combate para garantizar la terminación del conflicto y que para garantizar esa continuidad era necesario reelegir al gobierno del señor presidente para reelegirlo se incurrió en el delito de cohecho", dijo el secretario de la JEP.

La respuesta de Álvaro Uribe

En entrevista con BLU Radio, el exsenador Álvaro Uribe dijo que habló con el exministro Palacio y que este aseguró que no es cierto que haya aceptado el delito.



“Me dice que él no reconoció ningún delito. Por eso es por lo que la Corte lo condenó y que por eso es que pedirá en libertad”, indicó.



Finalmente, el expresidente dijo que, por hechos como el de Palacio, está en contra de la “jurisdicción especial del terrorismo”.



“Ahí empiezan a manipular: empiezan a decir que la reelección de Uribe fue comprada, cuando limpiamente, sin exceder los topes, en una financiación austera, en primera vuelta se obtuvo el 62 por ciento de los votos”, especificó.

Minutos más tarde, el exmandatario publicó un trino en el que afirma que leyó la carta y que en ningún momento Palacio admite su responsabilidad.

Empezó con mentiras Correa secretario de la Justicia Terrorista, JEP, he leído la carta de Diego Palacio y confirma la mentira de Correa — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) April 4, 2017