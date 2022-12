Si chuzada a ACDAC fue ilegal, la de Uribe también: abogado de capturado de Fiscalía

En medio de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Luis Carlos Gómez Góngora, jefe de la sala de interceptaciones Diamante de la Fiscalía, su abogado dijo al juez que sus actuaciones en el caso no fueron ilegales. Incluso, trajo como ejemplo que la Corte Suprema interceptó por error al expresidente Álvaro Uribe y que no por eso son ilegales las escuchas.

“Este es el caso de una interceptación de un número no correspondía al proceso de desaparición forzada. Lo cual en este país pasa a cada ratico o si no preguntémosle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, José Luis Barceló cuál fue la razón de que resulte interceptado un expresidente de la República por error y que eso no lo vuelve ilegal la interceptación porque es emitida por una autoridad competente”, argumentó el abogado.

Incluso asegura el abogado de Gómez Góngora que él como jefe de la sala Diamante cumplió una orden del fiscal 32 de interceptar unos números de celular por un caso de desaparición forzada y que después de 30 días de estar escuchando se dieron cuenta que ese número (que terminó siendo de la ACDAC) no tenía ninguna relación con el caso de desaparición y por eso pidieron ante el juez 52 de garantías cancelar la orden de interceptar ese número.

Con este argumento el abogado de Gómez le dice al juez que actuó legalmente y que no es necesario enviarlo a prisión.

La Fiscalía asegura que el jefe de la sala Diamante junto a otro funcionario del CTI colaboraron, supuestamente, a interceptar números para la sala de Chuzadas ilegales del coronel Jorge Humberto Salinas.

Por esa razón le imputaron cargos por los delitos de falsedad en documento público, violación y divulgación ilícita de comunicaciones y fraude procesal. El funcionario de la Fiscalía se declaró inocente.