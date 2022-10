Una vez más le niegan revocatoria y sustitución de casa por cárcel a Silvia Gette

Argumentando que la exrectora de la Universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette Ponce, no cumplió con la carga probatoria que exige la solicitud, el juzgado Once Penal del Circuito de Barranquilla le negó por segunda ocasión la revocatoria de medida de aseguramiento de detención preventiva.



El juez consideró que en la solicitud presentada brillan por su ausencia las nuevas pruebas que permitan conceder esta petición.



A la hora de hacer la solicitud, la defensa argumentó que la exrectora superaba los 65 años, edad que la hacía acreedora de este beneficio.



Sin embargo, el togado consideró que el hecho de que la procesada tenga 67 años no es suficiente para garantizar que ella no va a evadir su comparecencia al proceso y el eventual cumplimiento de una hipotética condena.



Es más, el juez afirmó que, además de la edad, debe tenerse en cuenta la personalidad de la procesada.



En este caso, dice el juez, Silvia Gette cuenta con una buena situación económica, goza de buena salud, tiene doble nacionalidad (argentina y colombiana), pasaporte y visa, lo que le permite concluir al juez que ella tiene todas las posibilidades de salir del país en caso de una eventual condena y evadir el cumplimiento de una pena.