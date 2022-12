Uribe admite que doble instancia busca beneficiar a varios de sus excolaboradores

El expresidente y senador Álvaro Uribe habló en Mañanas BLU sobre el proyecto de ley que otorgaría doble instancia retroactiva en procesos judiciales a aforados y reconoció que la iniciativa busca beneficiar a varios de sus exfuncionarios.

“Creo que hay 250 colombianos, no me comprometo con la cifra, la he oído, condenados en única instancia con la Corte Suprema de Justicia. Es un derecho fundamental que nos asiste a todos, por ejemplo no solo en el caso de Andrés Felipe Arias, hay otros casos, muchos en los cuales Naciones Unidas dice que el Estado colombiano está obligado a garantizar la segunda instancia”, indicó Uribe.

“Actualmente, yo soy beneficiario de la doble instancia, pero hay muchos compatriotas a quienes se les están negando ese derecho”, añadió.

La verdad a mí lo que más me ha motivado, por ejemplo, para este proyecto, es el caso de Sabas Pretelt, Bernardo Moreno, María del Pilar Hurtado, el ministro Diego Palacio, no sé quién se me queda… el mismo caso de Andrés Felipe Arias”, declaró el hoy senador.

