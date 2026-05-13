Dos décadas de Spotify: 13 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 13 de mayo:



Estudio revela que la generosidad por parte de los humanos aumenta cuando la persona es observada . En el caso de las redes sociales se evidencia más con los seguidores.

. En el caso de las redes sociales se evidencia más con los seguidores. Spotify está de cumpleaños por 20 años en funcionamiento. A sus suscriptores les está entregando datos curiosos como la primera vez que ingresaron a la plataforma y cuál canción escucharon por primera ocasión.

A sus suscriptores les está entregando datos curiosos como la primera vez que ingresaron a la plataforma y cuál canción escucharon por primera ocasión. Se filtró el archivo de predescarga del videojuego Forza, esta vez ambientado en Japón.