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Dos décadas de Spotify: 13 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 13 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 13 de mayo:

  • Estudio revela que la generosidad por parte de los humanos aumenta cuando la persona es observada. En el caso de las redes sociales se evidencia más con los seguidores.
  • Spotify está de cumpleaños por 20 años en funcionamiento. A sus suscriptores les está entregando datos curiosos como la primera vez que ingresaron a la plataforma y cuál canción escucharon por primera ocasión.
  • Se filtró el archivo de predescarga del videojuego Forza, esta vez ambientado en Japón.

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