Amazon esta destruyendo miles de libros físicos: 18 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 18 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 18 de agosto:
- Educación del futuro y habilidades socioemocionales: El cofundador de Anthropic plantea enfocar la enseñanza infantil en la empatía, resiliencia y tolerancia a la frustración, priorizando estas habilidades blandas sobre la memorización tradicional en la era de la automatización.
- Instagram y la detección de marcas de agua de IA: El director de la plataforma, Adam Moseri, anunció un cambio en su tipografía y generó polémica al sugerir a los usuarios ocultar las marcas de agua de otras IA para evitar que el algoritmo desescale su alcance.
- ChatGPT para adolescentes: OpenAI lanzó una versión específica para jóvenes de entre 13 y 17 años con límites estrictos de contenido, recordatorios de descanso y notificaciones de seguridad parental orientadas a la prevención de autolesiones.
- La digitalización y destrucción de libros físicos por parte de Amazon: Una investigación periodística descubrió que Amazon adquiere miles de libros para cortarles el lomo, escanearlos masivamente y luego destruirlos en lugar de donarlos o revenderlos.
- Clases interactivas con el Profe Avatar holográfico: La Universidad del Rosario implementó un sistema de telepresencia que proyecta hologramas de profesores en tamaño real para mejorar la atención de los estudiantes y facilitar la participación de invitados internacionales.
Escuche el programa completo aquí: