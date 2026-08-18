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Amazon esta destruyendo miles de libros físicos: 18 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 18 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 18 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 18 de agosto:

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  • Educación del futuro y habilidades socioemocionales: El cofundador de Anthropic plantea enfocar la enseñanza infantil en la empatía, resiliencia y tolerancia a la frustración, priorizando estas habilidades blandas sobre la memorización tradicional en la era de la automatización.
  • Instagram y la detección de marcas de agua de IA: El director de la plataforma, Adam Moseri, anunció un cambio en su tipografía y generó polémica al sugerir a los usuarios ocultar las marcas de agua de otras IA para evitar que el algoritmo desescale su alcance.
  • ChatGPT para adolescentes: OpenAI lanzó una versión específica para jóvenes de entre 13 y 17 años con límites estrictos de contenido, recordatorios de descanso y notificaciones de seguridad parental orientadas a la prevención de autolesiones.
  • La digitalización y destrucción de libros físicos por parte de Amazon: Una investigación periodística descubrió que Amazon adquiere miles de libros para cortarles el lomo, escanearlos masivamente y luego destruirlos en lugar de donarlos o revenderlos.
  • Clases interactivas con el Profe Avatar holográfico: La Universidad del Rosario implementó un sistema de telepresencia que proyecta hologramas de profesores en tamaño real para mejorar la atención de los estudiantes y facilitar la participación de invitados internacionales.

Escuche el programa completo aquí:

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