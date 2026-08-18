Amazon esta destruyendo miles de libros físicos: 18 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 18 de agosto:

Educación del futuro y habilidades socioemocionales: El cofundador de Anthropic plantea enfocar la enseñanza infantil en la empatía, resiliencia y tolerancia a la frustración, priorizando estas habilidades blandas sobre la memorización tradicional en la era de la automatización.

El cofundador de Anthropic plantea enfocar la enseñanza infantil en la empatía, resiliencia y tolerancia a la frustración, priorizando estas habilidades blandas sobre la memorización tradicional en la era de la automatización. Instagram y la detección de marcas de agua de IA: El director de la plataforma, Adam Moseri, anunció un cambio en su tipografía y generó polémica al sugerir a los usuarios ocultar las marcas de agua de otras IA para evitar que el algoritmo desescale su alcance.

El director de la plataforma, Adam Moseri, anunció un cambio en su tipografía y generó polémica al sugerir a los usuarios ocultar las marcas de agua de otras IA para evitar que el algoritmo desescale su alcance. ChatGPT para adolescentes: OpenAI lanzó una versión específica para jóvenes de entre 13 y 17 años con límites estrictos de contenido, recordatorios de descanso y notificaciones de seguridad parental orientadas a la prevención de autolesiones.

OpenAI lanzó una versión específica para jóvenes de entre 13 y 17 años con límites estrictos de contenido, recordatorios de descanso y notificaciones de seguridad parental orientadas a la prevención de autolesiones. La digitalización y destrucción de libros físicos por parte de Amazon: Una investigación periodística descubrió que Amazon adquiere miles de libros para cortarles el lomo, escanearlos masivamente y luego destruirlos en lugar de donarlos o revenderlos.

Una investigación periodística descubrió que Amazon adquiere miles de libros para cortarles el lomo, escanearlos masivamente y luego destruirlos en lugar de donarlos o revenderlos. Clases interactivas con el Profe Avatar holográfico: La Universidad del Rosario implementó un sistema de telepresencia que proyecta hologramas de profesores en tamaño real para mejorar la atención de los estudiantes y facilitar la participación de invitados internacionales.

Escuche el programa completo aquí: