Androides con capacidades de guerra: 17 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos son los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube de este 17 de julio:



Androides humanoides con capacidades letales para la guerra: Se debate el alarmante anuncio de Future Industries (fundación apoyada por Eric Trump) sobre dotar a robots de inteligencia artificial y capacidades "cinéticas" o letales. Aunque el plan inicial busca salvar vidas humanas en tareas de alto riesgo (desactivación de explosivos o rescates), abre una compleja discusión ética sobre la pérdida de control humano y la autonomía militar de las máquinas.

Se debate el alarmante anuncio de (fundación apoyada por Eric Trump) sobre dotar a robots de inteligencia artificial y capacidades "cinéticas" o letales. Aunque el plan inicial busca salvar vidas humanas en tareas de alto riesgo (desactivación de explosivos o rescates), abre una compleja discusión ética sobre la pérdida de control humano y la autonomía militar de las máquinas. El Mundial 2026 bajo asedio de 400 millones de ciberataques diarios: La FIFA reveló que sus plataformas enfrentaron un volumen inédito de intentos de hackeo al día (desde la manipulación del VAR hasta fraudes en boletería electrónica). Los ataques fueron repelidos con éxito gracias a un búnker de ciberseguridad en Coral Gables (Miami) operado por 400 expertos en coordinación directa con el FBI.

La FIFA reveló que sus plataformas enfrentaron un volumen inédito de intentos de hackeo al día (desde la manipulación del VAR hasta fraudes en boletería electrónica). Los ataques fueron repelidos con éxito gracias a un búnker de ciberseguridad en Coral Gables (Miami) operado por 400 expertos en coordinación directa con el FBI. Frenos drásticos a la desinformación con Inteligencia Artificial: El torneo sirvió de laboratorio para desmantelar noticias falsas avanzadas. La FIFA tuvo que intervenir de inmediato para desmentir una fotografía viral, generada con IA, que recreaba una falta inexistente de Lionel Messi previa al segundo gol de Argentina, demostrando la agilidad tecnológica requerida para proteger la legitimidad del arbitraje actual.

El torneo sirvió de laboratorio para desmantelar noticias falsas avanzadas. La FIFA tuvo que intervenir de inmediato para desmentir una fotografía viral, generada con IA, que recreaba una falta inexistente de Lionel Messi previa al segundo gol de Argentina, demostrando la agilidad tecnológica requerida para proteger la legitimidad del arbitraje actual. Parky App 2.0 y el boom de los parqueaderos colaborativos en Bogotá: Benjamín Rueda, CEO de Parky App , presentó la evolución de su plataforma colombiana. Ahora funciona como una IA multiagente llamada "Kit" que ayuda a los conductores a gestionar su agenda, el tráfico y el clima. Además, impulsa una economía colaborativa que permite a dueños de predios residenciales o de oficinas alquilar sus espacios libres a otros usuarios.

Benjamín Rueda, CEO de , presentó la evolución de su plataforma colombiana. Ahora funciona como una IA multiagente llamada "Kit" que ayuda a los conductores a gestionar su agenda, el tráfico y el clima. Además, impulsa una economía colaborativa que permite a dueños de predios residenciales o de oficinas alquilar sus espacios libres a otros usuarios. El estreno de "La Odisea" de Christopher Nolan y talento local en "Durón Ranch": En el plano del entretenimiento, se destaca el gran estreno en salas IMAX de La Odisea, dirigida por Nolan, elogiada por sus complejas tomas marítimas. Asimismo, se reseñó el lanzamiento en Paramount Plus de la serie Durón Ranch (spin-off de Yellowstone), que cuenta con la participación del actor colombiano Juan Pablo Raba en un papel gerencial y corporativo.