China revela fecha para la llegada del 6G: 30 de marzo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y analizados en el programa completo de La Nube de este lunes, 30 de marzo:

Karen Suárez habló sobre Charlie , un robot humanoide con inteligencia artificial diseñado para apoyar y personalizar la educación en Colombia.

, un robot humanoide con inteligencia artificial diseñado para apoyar y personalizar la educación en Colombia. China lidera el desarrollo del 6G con la meta de un despliegue comercial en 2030 para potenciar la conectividad de robots y fábricas inteligentes.

con la meta de un despliegue comercial en 2030 para potenciar la conectividad de robots y fábricas inteligentes. Existe una tendencia de regresar a los audífonos de cable debido a su mayor fidelidad de sonido y para evitar los inconvenientes de batería o pérdida de los inalámbricos.

Escuche el programa completo aquí: