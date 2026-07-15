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Consejos para mejorar la señal del WiFi : 15 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 15 de julio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de jul, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 15 de julio:

  1. ChatGPT estrena GPT Live, una función que permite conversaciones por voz mucho más fluidas y naturales, con respuestas en tiempo real gracias al uso de GPT-5.5 en segundo plano.
  2. La alta demanda de profesionales en tecnología en Colombia, donde existe un déficit de cerca de 85.000 especialistas en áreas como inteligencia artificial, computación en la nube, análisis de datos, desarrollo de software y ciberseguridad.
  3. La inteligencia artificial transforma la banca digital, con herramientas para detectar fraudes, personalizar la experiencia de los usuarios y mejorar la seguridad de las transacciones financieras.
  4. Meta da marcha atrás con Muse Image, su aplicación de IA que permitía crear imágenes usando fotos de cuentas públicas de Instagram sin autorización expresa, tras las críticas por problemas de privacidad.
  5. Consejos para mejorar la señal del WiFi en casa, explicando cómo elementos como acuarios, televisores, hornos microondas y una mala distribución de las bandas de 2.4 GHz y 5 GHz pueden afectar la conexión.
  6. Nuevo filtro de llamadas en iPhone con iOS 26, una función que solicita a los números desconocidos indicar el motivo de la llamada antes de que el teléfono empiece a sonar, como medida para combatir el spam telefónico.

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