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Cuidado de la piel y belleza con IA: 10 de junio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 10 de junio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de jun, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 10 de junio:

  • Inteligencia Artificial en la Belleza: L'Oréal implementa un hub tecnológico en México que usa IA para diagnósticos personalizados de piel y cabello mediante fotos. Esta herramienta optimiza las rutinas de belleza y permite crear moléculas cosméticas en cuestión de minutos
  • Humanización de Mascotas y Demografía: Analizamos el desarrollo de videollamadas para animales y cómo esta humanización excesiva puede generarles ansiedad innecesaria. El aislamiento tecnológico y la preferencia por mascotas frente a los hijos están impactando la natalidad global
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