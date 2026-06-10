Cuidado de la piel y belleza con IA: 10 de junio de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 10 de jun, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este miércoles, 10 de junio:
- Inteligencia Artificial en la Belleza: L'Oréal implementa un hub tecnológico en México que usa IA para diagnósticos personalizados de piel y cabello mediante fotos. Esta herramienta optimiza las rutinas de belleza y permite crear moléculas cosméticas en cuestión de minutos
- Humanización de Mascotas y Demografía: Analizamos el desarrollo de videollamadas para animales y cómo esta humanización excesiva puede generarles ansiedad innecesaria. El aislamiento tecnológico y la preferencia por mascotas frente a los hijos están impactando la natalidad global