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Demandaron a Netflix: 12 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 12 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 12 de mayo:

  • El estado de Texas demandó a Netflix por supuesto espionaje y diseño adictivo, incluyendo las cuentas de menores de edad.
  • En el segundo semestre del año llegará el máximo evento de Meta, Connect 2026, donde la realidad virtual y las gafas inteligentes esperan ser las grandes protagonistas.
  • Silvia Rubies, directora de mercadeo y comunicaciones de Gleeden Latinoamérica, habló del avance de la industria del sextech a propósito del mes del orgasmo en mayo.

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