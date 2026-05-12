Demandaron a Netflix: 12 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 12 de mayo:



El estado de Texas demandó a Netflix por supuesto espionaje y diseño adictivo, incluyendo las cuentas de menores de edad.

por supuesto espionaje y diseño adictivo, incluyendo las cuentas de menores de edad. En el segundo semestre del año llegará el máximo evento de Meta, Connect 2026, donde la realidad virtual y las gafas inteligentes esperan ser las grandes protagonistas.

donde la realidad virtual y las gafas inteligentes esperan ser las grandes protagonistas. Silvia Rubies, directora de mercadeo y comunicaciones de Gleeden Latinoamérica, habló del avance de la industria del sextech a propósito del mes del orgasmo en mayo.