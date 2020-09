El aislamiento impulsó las subastas por internet

El confinamiento favoreció considerablemente el mercado electrónico, un gran acierto para las compañías que se dedican a los negocios online.

Como el caso de la empresa Subastas y Comercio, la cual tiene más de 17 años de experiencia realizando subastas por internet de vehículos, chatarra y maquinaria industrial, y que ahora debido a la crisis explora nuevas opciones de negocios para ampliar los servicios que ofrece a sus oferentes.

“La empresa a raíz del COVID–19 siguió operando normalmente, al principio hubo incertidumbre por parte de los compradores y vendedores, se desconocía cuánto tiempo iba a durar la situación y sus efectos en la economía, todos teníamos expectativas. Sin embargo, poco a poco se ha ido restaurando la confianza y hoy la realización de subastas ha aumentado debido a que los clientes saben que en nuestro servicio encuentran liquidez inmediata para sus compañías”, explicó Martha Gómez, gerente general.

La empresa encontró que muchas personas estaban buscando nuevas formas de hacer negocios por internet, una gran oportunidad en la captación de otro tipo de usuarios, y por eso ahora están realizando subastas de excedentes comerciales, como inventarios de almacenes, líneas discontinuas, entre otras.

“Las subastas se han convertido en una fuente de comercio y de ingreso alternativo para muchas personas donde las subastas no son su principal negocio. Descubrimos que el tiempo en casa sirvió para explorar sobre este tipo de negocio, encontrando en las subastas una oportunidad gigante y ahora la estamos aprovechando”, reveló Martha Gómez.

La empresa también decidió unirse a la compaña 'Compre colombiano', con el fin de apoyar aquellas empresas pequeñas que no han implementado el ecommerce y por lo tanto no tienen como dar a conocer los productos que no han podido vender por la situación actual de la pandemia.

“En el caso de la categoría de ‘Compre colombiano’, que tenemos disponible en nuestra página web, lo que estamos haciendo es impulsar las subastas o ventas directas de pequeños lotes de mercancía, principalmente de empresas que emplean madres cabeza de familia o jóvenes con primer empleo, a las cuales les hemos hecho una inspección muy rigurosa para determinar que sus productos sean de primera calidad”, explicó la gerente.