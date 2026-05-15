El cerebro humano vs. la inteligencia artificial: 15 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 15 de mayo:

El cerebro humano vs. la inteligencia artificial. Un estudio que intentó mapear una pequeña parte del cerebro humano usando IA y tecnología avanzada.

Un estudio que intentó mapear una pequeña parte del cerebro humano usando IA y tecnología avanzada. Inteligencia artificial en videojuegos. Cómo PlayStation y otras compañías están usando IA para desarrollar videojuegos.

Netflix y la IA en producciones audiovisuales. Netflix está creando un estudio de animación basado en inteligencia artificial llamado Incubator.



Netflix está creando un estudio de animación basado en inteligencia artificial llamado Incubator. Apps de citas e inteligencia artificial. Debatieron sobre Bumble y Tinder.



Debatieron sobre Bumble y Tinder. Series y entretenimiento. Al final recomendaron la serie The Punisher: One Last Kill en Disney+.

Escuche el programa completo acá: