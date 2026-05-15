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El cerebro humano vs. la inteligencia artificial: 15 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 15 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 15 de mayo:

  • El cerebro humano vs. la inteligencia artificial. Un estudio que intentó mapear una pequeña parte del cerebro humano usando IA y tecnología avanzada.

  • Inteligencia artificial en videojuegos. Cómo PlayStation y otras compañías están usando IA para desarrollar videojuegos.

  • Netflix y la IA en producciones audiovisuales. Netflix está creando un estudio de animación basado en inteligencia artificial llamado Incubator.
  • Apps de citas e inteligencia artificial. Debatieron sobre Bumble y Tinder.
  • Series y entretenimiento. Al final recomendaron la serie The Punisher: One Last Kill en Disney+.

Escuche el programa completo acá:

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