El cerebro humano vs. la inteligencia artificial: 15 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 15 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 15 de mayo:
- El cerebro humano vs. la inteligencia artificial. Un estudio que intentó mapear una pequeña parte del cerebro humano usando IA y tecnología avanzada.
Inteligencia artificial en videojuegos. Cómo PlayStation y otras compañías están usando IA para desarrollar videojuegos.
- Netflix y la IA en producciones audiovisuales. Netflix está creando un estudio de animación basado en inteligencia artificial llamado Incubator.
- Apps de citas e inteligencia artificial. Debatieron sobre Bumble y Tinder.
- Series y entretenimiento. Al final recomendaron la serie The Punisher: One Last Kill en Disney+.
Escuche el programa completo acá: