El peligro de las llamadas spam: 14 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este martes, 14 de julio:

El peligro de las llamadas spam y la clonación de voz: Un estudio de Truecaller reveló que en el primer semestre de 2026 se realizaron más de 9.500 millones de llamadas no deseadas en Colombia. Se advierte no contestar números desconocidos, ya que los estafadores usan herramientas de IA para clonar la voz del usuario con solo unos segundos de audio.

Un estudio de Truecaller reveló que en el primer semestre de 2026 se realizaron más de 9.500 millones de llamadas no deseadas en Colombia. Se advierte no contestar números desconocidos, ya que los estafadores usan herramientas de IA para clonar la voz del usuario con solo unos segundos de audio. Novedades de WhatsApp en almacenamiento y privacidad: La plataforma implementó un sistema para borrar archivos multimedia pesados directamente desde cada chat sin perder el historial de texto. Además, ya permite reservar nombres de usuario únicos, lo que evitará tener que compartir el número de teléfono para ser contactado.

La plataforma implementó un sistema para borrar archivos multimedia pesados directamente desde cada chat sin perder el historial de texto. Además, ya permite reservar nombres de usuario únicos, lo que evitará tener que compartir el número de teléfono para ser contactado. IA para predecir qué y cuándo compramos en el supermercado: José Prado, director de Prescriptiva , explicó cómo analizan enormes volúmenes de datos mediante IA para predecir el comportamiento del consumidor (por ejemplo, descubriendo que los hombres compran platos desechables junto a la carne los viernes), optimizando así los inventarios de las tiendas.

José Prado, director de , explicó cómo analizan enormes volúmenes de datos mediante IA para predecir el comportamiento del consumidor (por ejemplo, descubriendo que los hombres compran platos desechables junto a la carne los viernes), optimizando así los inventarios de las tiendas. Samsung Colombia integra "Breve" como método de pago: Gracias a una alianza con la plataforma Cobre , la tienda virtual de Samsung ahora permite realizar compras de tecnología utilizando las llaves de "Breve" de forma directa y gratuita desde cualquier entidad bancaria, facilitando el comercio electrónico sin tarjetas de crédito.

Gracias a una alianza con la plataforma , la tienda virtual de Samsung ahora permite realizar compras de tecnología utilizando las llaves de "Breve" de forma directa y gratuita desde cualquier entidad bancaria, facilitando el comercio electrónico sin tarjetas de crédito. El sorpresivo éxito de la nueva blockchain de Robinhood: En sus primeros 11 días de lanzamiento, la red de la popular fintech superó a rivales como Base (Coinbase) en la oferta de acciones tokenizadas de Wall Street, aunque con un inesperado y masivo volumen de transacciones protagonizado por las "memecoins".