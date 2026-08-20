Emojis, “farmear aura”, Fortnite: 20 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 20 de ago, 2026
Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 20 de agosto:
- Uso de emojis: diferencias generacionales y los emojis más populares.
- “Farmear aura”: significado de la tendencia, competencias y su posible impacto en los jóvenes.
- Fortnite: nuevos personajes y colaboraciones con otras franquicias.
- Educación e inteligencia artificial: cambios en la educación, duración de las carreras universitarias y uso de pantallas en las escuelas.
- Rastrea Huellas: plataforma creada para ayudar a encontrar mascotas perdidas tras el terremoto.
- IA y habilidades humanas: la importancia de la creatividad, empatía, colaboración y adaptación en un mundo tecnológico.
- Miguel Garzón: habló sobre las novedades de Fortnite y sus próximos personajes.
- Andrés Martínez: diseñador y creador de Rastrea Huellas, explicó cómo funciona la plataforma y cómo surgió tras el terremoto.
Escuche el programa completo acá: