Emojis, “farmear aura”, Fortnite: 20 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 20 de agosto:

Uso de emojis: diferencias generacionales y los emojis más populares.

“Farmear aura”: significado de la tendencia, competencias y su posible impacto en los jóvenes.

Fortnite: nuevos personajes y colaboraciones con otras franquicias.

Educación e inteligencia artificial: cambios en la educación, duración de las carreras universitarias y uso de pantallas en las escuelas.

Rastrea Huellas: plataforma creada para ayudar a encontrar mascotas perdidas tras el terremoto.

IA y habilidades humanas: la importancia de la creatividad, empatía, colaboración y adaptación en un mundo tecnológico.

Miguel Garzón: habló sobre las novedades de Fortnite y sus próximos personajes.

Andrés Martínez: diseñador y creador de Rastrea Huellas, explicó cómo funciona la plataforma y cómo surgió tras el terremoto.

Escuche el programa completo acá: