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Emojis, “farmear aura”, Fortnite: 20 de agosto de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 20 de agosto de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 20 de agosto:

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  • Uso de emojis: diferencias generacionales y los emojis más populares.
  • “Farmear aura”: significado de la tendencia, competencias y su posible impacto en los jóvenes.
  • Fortnite: nuevos personajes y colaboraciones con otras franquicias.
  • Educación e inteligencia artificial: cambios en la educación, duración de las carreras universitarias y uso de pantallas en las escuelas.
  • Rastrea Huellas: plataforma creada para ayudar a encontrar mascotas perdidas tras el terremoto.
  • IA y habilidades humanas: la importancia de la creatividad, empatía, colaboración y adaptación en un mundo tecnológico.
  • Miguel Garzón: habló sobre las novedades de Fortnite y sus próximos personajes.
  • Andrés Martínez: diseñador y creador de Rastrea Huellas, explicó cómo funciona la plataforma y cómo surgió tras el terremoto.

Escuche el programa completo acá:

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