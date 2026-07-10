La IA para proteger manatíes en Colombia: 10 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este viernes, 10 de julio:

Meta refuerza la privacidad de sus gafas inteligentes: una actualización bloquea automáticamente la cámara si detecta que el LED indicador de grabación fue tapado o manipulado para evitar grabaciones ocultas. Los riesgos y beneficios de las gafas inteligentes: debate sobre su utilidad para crear contenido y accesibilidad, pero también sobre los desafíos de privacidad y el uso indebido en espacios públicos y privados. La inteligencia artificial para proteger manatíes en Colombia: entrevista con Brandon Miranda, joven creador de SOS Manatus, un sistema que utiliza IA e hidrófonos para detectar manatíes y alertar a científicos y embarcaciones. Recomendaciones de entretenimiento para el fin de semana: estrenos como la precuela de Legalmente Rubia (Elle), la tercera temporada de La Casa del Dragón y la segunda temporada de X-Men '97. Cómo liberar espacio en WhatsApp: explican la herramienta de administración de almacenamiento para eliminar archivos pesados y mejorar el rendimiento del celular. Ciberseguridad durante el Mundial: reiteran la importancia de ver los partidos solo por plataformas oficiales para evitar fraudes, robo de datos y enlaces maliciosos relacionados con transmisiones ilegales.