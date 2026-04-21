Novedad en Google Photos: 21 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 21 de abril:



Las nuevas actualizaciones en Google Photos para edición de imágenes que muchos ya estaban pidiendo: no más las fotos con los ojos cerrados.

no más las fotos con los ojos cerrados. Siguen las reacciones por la salida de Tim Cook de Apple y detalles de su sucesor.

y detalles de su sucesor. Rafael González, profesor de la Universidad Javeriana, habló sobre la propaganda automática que se está generando con inteligencia artificial y que está engañando a los usuarios en redes sociales.