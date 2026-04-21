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Novedad en Google Photos: 21 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 21 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 21 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 21 de abril:

  • Las nuevas actualizaciones en Google Photos para edición de imágenes que muchos ya estaban pidiendo: no más las fotos con los ojos cerrados.
  • Siguen las reacciones por la salida de Tim Cook de Apple y detalles de su sucesor.
  • Rafael González, profesor de la Universidad Javeriana, habló sobre la propaganda automática que se está generando con inteligencia artificial y que está engañando a los usuarios en redes sociales.

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