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Nuevos usuarios en WhatsApp: 31 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 31 de julio de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de jul, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 31 de julio:

  • Aumenta la tendencia de crear usuarios en WhatsApp, así como en otras redes sociales.
  • La doctora Gilma Ines Aldana Gallego, especialista en otorrinolaringología y medicina del sueño, explicó cómo la tecnología está incidiendo en la salud de las personas y así proteger la calidad de vida.
  • La inteligencia artificial de Anthropic también reveló que su IA tuvo autonomía y trabajó más allá de las pruebas de control.

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