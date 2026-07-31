Nuevos usuarios en WhatsApp: 31 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 31 de julio:



Aumenta la tendencia de crear usuarios en WhatsApp, así como en otras redes sociales.

así como en otras redes sociales. La doctora Gilma Ines Aldana Gallego, especialista en otorrinolaringología y medicina del sueño, explicó cómo la tecnología está incidiendo en la salud de las personas y así proteger la calidad de vida.

y medicina del sueño, explicó cómo la tecnología está incidiendo en la salud de las personas y así proteger la calidad de vida. La inteligencia artificial de Anthropic también reveló que su IA tuvo autonomía y trabajó más allá de las pruebas de control.