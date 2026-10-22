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¿Publicidad en ChatGPT? La Nube, programa completo 22 de octubre de 2026

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 22 de octubre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

Juanita Kremer y Miguel Garzón - La Nube, programa completo.
La Nube, programa completo.
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 22 de oct, 2026

Estos fueron los temas más relevantes tratados en La Nube del 22 de octubre de 2026:

  • Open AI anuncia que llegarán los anuncios publicitarios en ChatGPT en varios países, incluida Colombia. Esto será dependiendo de la pregunta o conversación que tenga con el usuario.
  • Janeth Rodríguez, vicepresidencia de Revenue LATAM en Infobip, habló sobre la campaña que hacen cada año para evitar fraudes digitales. Se busca educar al usuarios para detectar cuándo un mensaje es falso o verdadero.
  • Histórica multa a Meta de 25.000 millones de dólares por engañar a usuarios de Facebook en su privacidad.

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