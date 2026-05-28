¿Redes premium de Meta? 28 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 28 de mayo:



Usuarios podrán pagar nuevos planes de suscripción en las redes sociales de Meta. Los beneficios premium incluyen ver quién miró varias veces una historia.

Los beneficios premium incluyen ver quién miró varias veces una historia. Anuncian tres misiones robóticas a la superficie lunar y las ejecutarán empresas privadas, incluida la de Jeff Bezos.

y las ejecutarán empresas privadas, incluida la de Jeff Bezos. El actor Andrés Parra habló sobre la serie 'Futuro Desierto' de Netflix y el reto que implicó protagonizarla.