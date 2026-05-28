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¿Redes premium de Meta? 28 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 28 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 28 de mayo:

  • Usuarios podrán pagar nuevos planes de suscripción en las redes sociales de Meta. Los beneficios premium incluyen ver quién miró varias veces una historia.
  • Anuncian tres misiones robóticas a la superficie lunar y las ejecutarán empresas privadas, incluida la de Jeff Bezos.
  • El actor Andrés Parra habló sobre la serie 'Futuro Desierto' de Netflix y el reto que implicó protagonizarla.

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