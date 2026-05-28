¿Redes premium de Meta? 28 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 28 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados en el programa completo de La Nube de este jueves, 28 de mayo:
- Usuarios podrán pagar nuevos planes de suscripción en las redes sociales de Meta. Los beneficios premium incluyen ver quién miró varias veces una historia.
- Anuncian tres misiones robóticas a la superficie lunar y las ejecutarán empresas privadas, incluida la de Jeff Bezos.
- El actor Andrés Parra habló sobre la serie 'Futuro Desierto' de Netflix y el reto que implicó protagonizarla.