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Riesgos de alucinaciones por contenidos IA: 19 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 19 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de may, 2026

En esta edición de La Nube del martes 19 de mayo de 2026, se analizó el auge de los pódcast creados con inteligencia artificial y los riesgos de las “alucinaciones” en contenidos generados por IA. También debatieron sobre la delgada línea entre lo humano y lo sintético en la creación de contenidos digitales.

Temas del programa de hoy:

  • Amazon apuesta por pódcast generados con inteligencia artificial y abre el debate sobre la credibilidad de estos contenidos.
  • Elon Musk perdió la demanda multimillonaria contra Sam Altman y OpenAI en Estados Unidos.
  • Mauricio Tovar explicó el impacto de la llegada del primer presidente de la Reserva Federal abiertamente procripto.
  • Carolina Mojica, de Kaspersky, alertó sobre los errores de seguridad que cometen los colombianos en sus celulares y cómo evitar ataques cibernéticos.
  • WhatsApp prepara cambios en los mensajes temporales y nuevas funciones de privacidad para los usuarios.

Escuche el programa completo aquí:

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