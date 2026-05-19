Riesgos de alucinaciones por contenidos IA: 19 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

En esta edición de La Nube del martes 19 de mayo de 2026, se analizó el auge de los pódcast creados con inteligencia artificial y los riesgos de las “alucinaciones” en contenidos generados por IA. También debatieron sobre la delgada línea entre lo humano y lo sintético en la creación de contenidos digitales.

Temas del programa de hoy:

Amazon apuesta por pódcast generados con inteligencia artificial y abre el debate sobre la credibilidad de estos contenidos.

y abre el debate sobre la credibilidad de estos contenidos. Elon Musk perdió la demanda multimillonaria contra Sam Altman y OpenAI en Estados Unidos.

multimillonaria contra Sam Altman y OpenAI en Estados Unidos. Mauricio Tovar explicó el impacto de la llegada del primer presidente de la Reserva Federal abiertamente procripto.

de la llegada del primer presidente de la Reserva Federal abiertamente procripto. Carolina Mojica, de Kaspersky, alertó sobre los errores de seguridad que cometen los colombianos en sus celulares y cómo evitar ataques cibernéticos.

alertó sobre los errores de seguridad que cometen los colombianos en sus celulares y cómo evitar ataques cibernéticos. WhatsApp prepara cambios en los mensajes temporales y nuevas funciones de privacidad para los usuarios.

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