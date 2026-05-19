Riesgos de alucinaciones por contenidos IA: 19 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 19 de may, 2026
En esta edición de La Nube del martes 19 de mayo de 2026, se analizó el auge de los pódcast creados con inteligencia artificial y los riesgos de las “alucinaciones” en contenidos generados por IA. También debatieron sobre la delgada línea entre lo humano y lo sintético en la creación de contenidos digitales.
Temas del programa de hoy:
- Amazon apuesta por pódcast generados con inteligencia artificial y abre el debate sobre la credibilidad de estos contenidos.
- Elon Musk perdió la demanda multimillonaria contra Sam Altman y OpenAI en Estados Unidos.
- Mauricio Tovar explicó el impacto de la llegada del primer presidente de la Reserva Federal abiertamente procripto.
- Carolina Mojica, de Kaspersky, alertó sobre los errores de seguridad que cometen los colombianos en sus celulares y cómo evitar ataques cibernéticos.
- WhatsApp prepara cambios en los mensajes temporales y nuevas funciones de privacidad para los usuarios.
Escuche el programa completo aquí: