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Se aproxima cambio en Gmail: 14 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 14 de mayo de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 14 de mayo:

  • Preocupación entre los creadores de Meta IA por la desconfianza que siente la gente hacia esta inteligencia artificial. Mark Zuckerberg plantea un chat privado con cada usuario.
  • Google reduciría el almacenamiento gratuito de Gmail a 5 gigas. Esto aplicaría a las nuevas cuentas.
  • Juan Esteban Duque, creador de 'No oigo, no oigo', habló de cómo funciona la curaduría musical en el universo digital.

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