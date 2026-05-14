Se aproxima cambio en Gmail: 14 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Actualizado: 14 de may, 2026
Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 14 de mayo:
- Preocupación entre los creadores de Meta IA por la desconfianza que siente la gente hacia esta inteligencia artificial. Mark Zuckerberg plantea un chat privado con cada usuario.
- Google reduciría el almacenamiento gratuito de Gmail a 5 gigas. Esto aplicaría a las nuevas cuentas.
- Juan Esteban Duque, creador de 'No oigo, no oigo', habló de cómo funciona la curaduría musical en el universo digital.