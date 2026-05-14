Se aproxima cambio en Gmail: 14 de mayo de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados y debatidos en La Nube este 14 de mayo:



Preocupación entre los creadores de Meta IA por la desconfianza que siente la gente hacia esta inteligencia artificial. Mark Zuckerberg plantea un chat privado con cada usuario.

Mark Zuckerberg plantea un chat privado con cada usuario. Google reduciría el almacenamiento gratuito de Gmail a 5 gigas . Esto aplicaría a las nuevas cuentas.

. Esto aplicaría a las nuevas cuentas. Juan Esteban Duque, creador de 'No oigo, no oigo', habló de cómo funciona la curaduría musical en el universo digital.