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¿Spotify como app de ejercicio?: 28 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 28 de abril de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 28 de abr, 2026

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 28 de abril:

  1. Economía digital: el creador viral Khaby Lame vende los derechos de su imagen, generando debate sobre identidad y propiedad digital.
  2. Privacidad e IA: alertan sobre llamadas spam que capturan la voz para entrenar inteligencia artificial y posibles fraudes.
  3. Hack tecnológico: recomiendan no contestar ni rechazar llamadas desconocidas, sino dejarlas sonar para evitar ser identificado como usuario activo.
  4. Fitness digital: alianza entre Spotify y Peloton para integrar clases de ejercicio en la app.
  5. Innovación en robótica: Sony presenta un robot que juega ping-pong usando predicción en tiempo real.
  6. Relaciones y tecnología: fenómeno de “manósfera” y “femósfera” muestra cómo algoritmos están afectando las relaciones humanas y el concepto del amor.

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