¿Spotify como app de ejercicio?: 28 de abril de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas tratados en La Nube este 28 de abril:



Economía digital: el creador viral Khaby Lame vende los derechos de su imagen, generando debate sobre identidad y propiedad digital. Privacidad e IA: alertan sobre llamadas spam que capturan la voz para entrenar inteligencia artificial y posibles fraudes. Hack tecnológico: recomiendan no contestar ni rechazar llamadas desconocidas, sino dejarlas sonar para evitar ser identificado como usuario activo. Fitness digital: alianza entre Spotify y Peloton para integrar clases de ejercicio en la app. Innovación en robótica: Sony presenta un robot que juega ping-pong usando predicción en tiempo real. Relaciones y tecnología: fenómeno de “manósfera” y “femósfera” muestra cómo algoritmos están afectando las relaciones humanas y el concepto del amor.