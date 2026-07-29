¿Superinteligencia para todos? 29 de julio de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes de esta emisión del programa La Nube del 29 de julio:



Mark Zuckerberg, CEO de Meta, genera opiniones divididas al referirse sobre la superinteligencia y cómo las personas podrían tener acceso de una forma más democrática.

y cómo las personas podrían tener acceso de una forma más democrática. Gracias a un estudio del sueño se puede determinar si una persona puede presentar enfermedades mentales, incluyendo el alzheimer.

Víctor García, decano de la facultad de Comunicación, profesor titular y director de un doctorado de la Universidad de La Sabana, analizó cómo la inteligencia artificial gana más usuarios, pero no confiabilidad.