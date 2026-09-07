Tendencia década de los 80: 7 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 7 de septiembre:

Se viraliza en redes sociales la tendencia de cómo se vería una persona en la década de los 80. Esta foto la suelen subir en las historias de Instagram, FaceBook o WhatsApp.

Esta foto la suelen subir en las historias de Instagram, FaceBook o WhatsApp. Salomón Zarruk, CEO de Aztec Lab, explicó cómo funciona una "cajita" para que los niños se comuniquen con sus padres o cuidadores. Todo comenzó con la historia de su sobrina.

explicó cómo funciona una "cajita" para que los niños se comuniquen con sus padres o cuidadores. Todo comenzó con la historia de su sobrina. La polémica por la suscripción que deben pagar ahora los conductores de Tesla para poder acceder a servicios premium en el vehículo.