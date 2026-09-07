En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Marco Rubio
Riesgo de apagón
"Plan Marshall" para Chocó
Ataque en Ocaña
Vuelta a España

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Tendencia década de los 80: 7 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Escuche en La Nube todo sobre los últimos avances tecnológicos del 7 de septiembre de 2026 en un lenguaje sencillo que todos entienden.

La Nube
Foto: Blu Radio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de sept, 2026

Estos fueron los temas más importantes del programa de La Nube del 7 de septiembre:

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo
  • Se viraliza en redes sociales la tendencia de cómo se vería una persona en la década de los 80. Esta foto la suelen subir en las historias de Instagram, FaceBook o WhatsApp.
  • Salomón Zarruk, CEO de Aztec Lab, explicó cómo funciona una "cajita" para que los niños se comuniquen con sus padres o cuidadores. Todo comenzó con la historia de su sobrina.
  • La polémica por la suscripción que deben pagar ahora los conductores de Tesla para poder acceder a servicios premium en el vehículo.

Últimas noticias

La Nube
La Nube

Cuidado con el grooming: 4 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

La Nube
La Nube

Nueva compra de Nvidia: 3 de septiembre de 2026 - La Nube, programa completo

Relacionados

Podcast

Programas completos

Publicidad

Publicidad

Publicidad