10 de noviembre de 2021 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este miércoles, 10 de noviembre, en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, estuvo Juan Jaime Álvarez, inversionista que denunció negligencia por parte de la empresa Mesfix S.A.S. en la compra de unas facturas a Justo y Bueno.

"Mi caso es idéntico a los de otros 800 inversionistas, personas que tienen en promedio 20 millones ahí. Utilizando esta plataforma invertimos nuestros ahorros y compramos facturas de Justo y Bueno, y como todos sabemos se fue a un proceso de insolvencia", dijo.

Además, el concejal de Bogotá Carlos Fernando Galán habló sobre un posible crisis en el interior del Nuevo Liberalismo.

“No creo que sea una crisis, no creo que sea una fractura, es una discrepancia que no afecta el desarrollo del partido. (…) Hay diferencias y hay debates como es normal, pero todos estamos empujando para el mismo lado”, señaló.

Finalmente, en el tema central, se debatió el tema del POT en Bogotá y la división que hay en el interior de la Alianza Verde por decisión de votar como bancada a favor del proyecto.

Escuche el programa completo de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: