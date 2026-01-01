En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Hospitales franceses reciben heridos del incendio de Suiza y Macron ofrece más ayuda

Hospitales franceses reciben heridos del incendio de Suiza y Macron ofrece más ayuda

En un mensaje en su cuenta de X, Macron explicó que habló con el presidente de la confederación helvética, Guy Parmelin, para mostrarle "solidaridad".

Incendio en Suiza.
Afectaciones por incendio en Suiza.
Foto: @ContraProMx en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

