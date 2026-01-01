En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sube la gasolina
UPC
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol  / Varias sanciones a selección por "bochornosa" presentación en la Copa de África

Varias sanciones a selección por "bochornosa" presentación en la Copa de África

Aubameyang, antiguo jugador del FC Barcelona, respondió a las críticas: "Creo que los problemas del equipo son más profundos que la persona insignificante que yo soy".

Aubameyang con la Selección de Gabón
Aubameyang con la Selección de Gabón
Foto: AFP
Por: AFP
|
Actualizado: 1 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad