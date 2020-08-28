Blu Radio Aubameyang
Aubameyang
-
Varias sanciones a selección por "bochornosa" presentación en la Copa de África
Aubameyang, antiguo jugador del FC Barcelona, respondió a las críticas: "Creo que los problemas del equipo son más profundos que la persona insignificante que yo soy".
-
Chelsea va con todo: Aubameyang es nuevo jugador del equipo londinense
En Barcelona, Aubameyang anotó 13 goles en 24 partidos, convirtiéndose en máximo goleador azulgrana junto a Memphis Depay y en figura clave de la remontada del equipo.
-
Aubameyang, víctima de robo en Barcelona: cuatro hombres con pistolas se metieron a su casa
El delantero del Barcelona “está asustado, pero bien”, relataron las fuentes cercanas.
-
"Cuando se hizo oficial el fichaje de Lewandowski al Barcelona me puse muy feliz": Aubameyang
Pierre-Emerick Aubameyang y Robert Lewandowski ya habían sido compañeros en la delantera del Borussia Dortmund.
-
Barcelona ganó por la mínima a Real Sociedad y retrasa el título del Madrid en LaLiga
El Real Madrid es líder con 78 unidades, mientras el Barcelona es segundo con 63 puntos.
-
Barcelona recibió otro balde de agua fría: Cádiz lo derrotó y lo complicó en LaLiga
Barcelona venía de ser eliminado de la Europa League y le deja en bandeja el título al Real Madrid en la liga de España.
-
Barcelona arrasó al Real Madrid y se quedó con El Clásico
Con un contundente 0-4 los culés cortaron la racha del Real Madrid que venía de ganar 5 clásicos consecutivos.
-
Barcelona ilusiona a su hinchada: avanza a cuartos de Europa League tras vencer al Galatasaray
Pedri y Aubameyang marcaron los goles del Barcelona en su visita a Turquía.
-
El Barça sigue levantando cabeza: goleada en el Camp Nou al Athletic Club
Con esta victoria 4-0 sobre la escuadra de Bilbao, los de Xavi suman 7 partidos al hilo sin conocer la derrota.
-
Barcelona sigue su buena racha y goleó en su visita al Valencia en LaLiga
El equipo azulgrana es cuarto en la tabla general con 42 unidades y está a 15 del líder, Real Madrid.