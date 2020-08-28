En vivo
  • Aubameyang con la Selección de Gabón
    Aubameyang con la Selección de Gabón
    Foto: AFP
    Fútbol

    Varias sanciones a selección por "bochornosa" presentación en la Copa de África

    Aubameyang, antiguo jugador del FC Barcelona, respondió a las críticas: "Creo que los problemas del equipo son más profundos que la persona insignificante que yo soy".

  • Aubameyang Foto Chelsea.jpg
    Aubameyang /
    Foto: Twitter @ChelseaFC
    Deportes

    Chelsea va con todo: Aubameyang es nuevo jugador del equipo londinense

    En Barcelona, Aubameyang anotó 13 goles en 24 partidos, convirtiéndose en máximo goleador azulgrana junto a Memphis Depay y en figura clave de la remontada del equipo.

  • Pierre-Emerick Aubameyang_AFP.PNG
    Emerick Aubameyang
    Foto: AFP
    Fútbol

    Aubameyang, víctima de robo en Barcelona: cuatro hombres con pistolas se metieron a su casa

    El delantero del Barcelona “está asustado, pero bien”, relataron las fuentes cercanas.

  • Pierre-Emerick Aubameyang y Robert Lewandowski.jpg
    Pierre-Emerick Aubameyang y Robert Lewandowski
    Fotos: AFP
    Fútbol

    "Cuando se hizo oficial el fichaje de Lewandowski al Barcelona me puse muy feliz": Aubameyang

    Pierre-Emerick Aubameyang y Robert Lewandowski ya habían sido compañeros en la delantera del Borussia Dortmund.

  • Victoria de Barcelona ante Real Sociedad Foto AFP.jpg
    Victoria de Barcelona ante Real Sociedad //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona ganó por la mínima a Real Sociedad y retrasa el título del Madrid en LaLiga

    El Real Madrid es líder con 78 unidades, mientras el Barcelona es segundo con 63 puntos.

  • barcelona cadiz foto afp.jpg
    Barcelona vs. Cádiz
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona recibió otro balde de agua fría: Cádiz lo derrotó y lo complicó en LaLiga

    Barcelona venía de ser eliminado de la Europa League y le deja en bandeja el título al Real Madrid en la liga de España.

  • Barcelona se queda con El Clásico Foto AFP.jpg
    Barcelona se queda con El Clásico //
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona arrasó al Real Madrid y se quedó con El Clásico

    Con un contundente 0-4 los culés cortaron la racha del Real Madrid que venía de ganar 5 clásicos consecutivos.

  • barcelona foto afp.jpg
    Barcelona
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona ilusiona a su hinchada: avanza a cuartos de Europa League tras vencer al Galatasaray

    Pedri y Aubameyang marcaron los goles del Barcelona en su visita a Turquía.

  • Victoria del Barcelona Foto AFP.jpg
    Victoria del Barcelona //
    Foto: AFP
    Fútbol

    El Barça sigue levantando cabeza: goleada en el Camp Nou al Athletic Club

    Con esta victoria 4-0 sobre la escuadra de Bilbao, los de Xavi suman 7 partidos al hilo sin conocer la derrota.

  • FC Barcelona (1).jpg
    FC Barcelona
    Foto: AFP
    Fútbol

    Barcelona sigue su buena racha y goleó en su visita al Valencia en LaLiga

    El equipo azulgrana es cuarto en la tabla general con 42 unidades y está a 15 del líder, Real Madrid.

