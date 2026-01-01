En Barcelona se arrepienten por no fichar a Luis Díaz y enviaron mensaje al colombiano

Luego de su llegada a Alemania, Luis Díaz demostró en muy poco tiempo porque estaba en carpeta de los mejores clubes de Europa. El guajiro se volvió en una pieza indispensable para Vicent Kompany en el FC Bayern, al punto que otros clubes ven con "celos" no haber concretado el fichaje del colombiano en su momento, como ha sido el caso del FC Barcelona.

"Ha sido el más completo de los tres. La intensidad de Luis Díaz ha marcado diferencias desde el primer tramo del curso. Ha ofrecido desequilibrio constante por banda izquierda. Su aportación defensiva ha sido sobresaliente. Ha mantenido un ritmo físico muy alto. En cifras ofensivas ha sido el más productivo de los tres. Su influencia no se limita a goles y asistencias, pero aún así lleva 13 tantos y 8 asistencias", indicó el medio 'Mundo Deportivo', resaltando lo "equivocado" que estuvo el equipo al elegir su fichaje en el mercado de verano, poniendo por encima a Marcus Rashford, incluso, a Nico Williams.

Luis Díaz // Foto: AFP

Resaltaron que Díaz no solo juega bien, sino que "es determinante en partidos importantes", algo que, según ellos, los mencionados anteriormente no lo han hecho en toda la temporada, sino que han sido muestra de solo de un nivel deficiente, tirando a un poco decepcionante.

"Comparando los tres, Rashford destaca por potencia y llegada. Luis Díaz combina ambas virtudes con mayor equilibrio. En trabajo colectivo, Díaz marca la diferencia", puntualizaron.



Pero no solo ha sido una opinión de los medios locales, sino que los propios hinchas han mostrado su malestar por la decisión de Laporta de no poner el dinero en su momento por el fichaje de Díaz y le han enviado mensajes al colombiano para que, una vez más, vuelva a ver como opción llegar a España y más que en el pasado ha manifestado su deseo de vestir los colores blaugranas.

"Ojalá se pueda intentar en verano"; "Díaz al lado de Yamal sería un ataque imparable"; "El colombiano ha demostrado ser el mejor, por eso Yamal sale con su camiseta en sus videos, lo admira", son algunos comentarios en redes.