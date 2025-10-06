Luis Díaz despierta amores en Alemania: es el jugador de la jornada, según la revista Kicker

El colombiano Luis Díaz sigue dejando su huella en Europa. Esta vez, fue la revista deportiva Kicker la que reconoció su gran actuación con el Bayern Múnich, al nombrarlo “jugador de la jornada” en la Bundesliga alemana, luego de su brillante desempeño frente al Eintracht Frankfurt.

Díaz fue protagonista absoluto en la victoria 3-0 de su equipo: marcó dos goles y asistió el tercero, un rendimiento que lo llevó directamente al once ideal de la fecha, según la publicación. “El cabello ya no está teñido de rubio, pero los puntos a favor no son menos”, señaló la revista, destacando el impacto inmediato que tuvo el colombiano desde el pitazo inicial

El medio alemán resaltó además la curiosa coincidencia de que el primer gol del guajiro llegara apenas 14 segundos después de comenzado el partido, algo que ya había intentado en otros encuentros, aunque sin éxito. “En esa ocasión consiguió un premio temprano a su buen comienzo con el Bayern”, añadió Kicker.

Luis Díaz brilló con el Bayern Múnich ante el Frankfurt Foto: X; @FCBayern

Con esta actuación, Díaz suma cinco goles y cuatro asistencias en solo seis partidos, superando las estadísticas que su antecesor Kingsley Coman alcanzó en toda la temporada anterior. Su adaptación al conjunto bávaro ha sido rápida y efectiva, lo que confirma su papel como una de las nuevas figuras del club.

En la tabla de goleadores, el colombiano se ubica segundo, empatado con Can Uzun del Eintracht, y solo por detrás del inglés Harry Kane, su compañero de ataque. Un inicio de temporada que ratifica el gran momento de Luis Díaz en Alemania y lo consolida como una de las estrellas más destacadas de la Bundesliga.