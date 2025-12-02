Luis Díaz revela qué hace antes de cada partido para rendir y ser figura con sus jugadas

Luis Díaz, una de las grandes figuras de la Selección Colombia y del Bayern Múnich, abrió una ventana a su preparación técnica y mental en una conversación con Unisport, un canal digital que se especializa en táctica y contenidos con futbolistas de élite. Allí, el guajiro compartió detalles de su ritual previo a los partidos para mantener su nivel.

El exJunior de Barranquilla hizo énfasis en la importancia de la mentalidad antes de competir. Confesó que tiene un ritual simple pero efectivo, que repite antes de cada compromiso. Si el partido es en la noche, duerme una siesta de una hora en la tarde, luego se relaja viendo videos, escuchando música o navegando en YouTube, generalmente desde su iPad.

“Me relaja muchísimo y me ayuda a llegar tranquilo al estadio”, afirmó. Más cerca del partido, la música se convierte en su compañera infaltable para entrar en modo competencia.

Luis Díaz en Champions League // Foto: AFP

El colombiano también habló de cómo enfrenta los errores, inevitables en el fútbol. Su fórmula es no detenerse en la equivocación y mantener la insistencia.



“Si fallas una, puedes fallar dos o tres, es normal. Lo importante es seguir intentándolo. Siempre me digo: la próxima va a salir mejor”. Esta mentalidad, asegura, es clave para sostener la creatividad y la audacia que lo caracterizan.



Lucho Díaz y la lectura del fútbol

En la entrevista, Díaz explicó que su desempeño uno contra uno no es producto solo de su talento natural, sino también de una lectura rápida del juego. Contó que antes de recibir el balón busca estar "bien posicionado" y orientado para que su primer toque facilite la siguiente decisión.

El primer toque es fundamental. De ahí en adelante ya son cuestiones de segundo: si driblar, pasar o encarar, depende de lo que te muestre cada jugada Luis Díaz.

También reveló cuál es su truco preferido para desequilibrar defensas, el cual consiste en "engañar" a los rivales antes de realizar una jugada en el área.

“Me gusta mucho engañar con el cuerpo. Antes de enfrentar al defensor trato de mentirle, de amagar que voy para un lado cuando en realidad voy al otro. Eso me facilita mucho en el uno contra uno”, explicó el exjugador de Liverpool.



Consejo de Lucho Díaz a los jóvenes

Frente a la ansiedad que suelen sentir los jugadores jóvenes, Díaz contó que con el tiempo ha aprendido a manejarla. No la niega, pero asegura que la convivencia con la presión se vuelve natural con la experiencia. Su secreto es la autoconfianza: “Antes de cada partido digo: voy a ser el mejor, voy a pasar a todos los que me pongan en el camino. Yo mismo me animo”.

Finalmente, dejó un mensaje para los jóvenes que sueñan con llegar al profesionalismo: trabajar sin descanso, tener disciplina, escuchar a quienes tienen más experiencia y valorar el talento como un regalo de Dios que exige esfuerzo.