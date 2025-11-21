Malas noticias para Luis Díaz: dura sanción para el colombiano con el Bayern

La UEFA confirmó una sanción de tres partidos para Luis Díaz, decisión que contrasta con la previsión inicial de Vincent Kompany, quien había anticipado solo una fecha de suspensión. La tarjeta roja sobre Achraf Hakimi terminó teniendo un castigo mayor tras la revisión del informe arbitral.

La resolución fue calificada como “decepcionante” en Múnich, donde consideran excesiva la sanción impuesta al colombiano. Con esta decisión, Díaz solo podrá volver a competir en la Champions en la octava jornada de la fase de liga, duelo en el que el Bayern enfrentará al PSV.

Aunque el capitán del PSG, Marquinhos, y otros jugadores defendieron al extremo, la UEFA mantuvo el criterio del árbitro Maurizio Mariani. El juez pasó de la amarilla inicial a la roja directa tras la intervención del VAR, acción que generó debate en el entorno del club bávaro.

En el corto plazo, Díaz se perderá el duelo del próximo miércoles ante Arsenal en Londres, encuentro para el que Kompany ya había planificado su ausencia. El técnico pidió máxima concentración para el choque liguero previo frente a Friburgo.



Si la apelación del Bayern no prospera, el colombiano tampoco estará disponible contra Sporting de Portugal, donde iba a reencontrarse con Luis Suárez, ni frente a Union Saint-Gilloise por la séptima fecha. El club alemán se mantiene líder de la tabla con 12 puntos.

De mantenerse el fallo, Luis Díaz volvería a la Champions hasta 2026, en la última jornada contra PSV en Países Bajos. En Säbener Straße preocupa la severidad del castigo, pues el colombiano es pieza clave del esquema de Kompany, segundo goleador del equipo con 11 tantos y uno de los fichajes más determinantes de las ligas top.