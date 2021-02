18 de febrero de 2021 - Mañanas BLU 10:30 con Camila Zuluaga, programa completo

Este jueves, en Mañanas BLU 10:30, nos conectamos con Andrés Mompotes, nuevo director del periódico El Tiempo, quien aseguró que la salida de Roberto Pombo fue una decisión concertada.

“Nosotros debemos concentrarnos en informar, me parece que tenemos una obligación en eso”, indicó.

Escuche también a Jorge Núñez, científico planetario colombiano, quien habló sobre la llegada a Marte de la sonda Perseverance de la NASA.

“Lo fascinante que ha hecho Elon Musk es que está construyendo cohetes que se pueden reutilizar, nadie había logrado reutilizar un cohete”, declaró.

No se pierda a Sharon Lewin, directora del Instituto Peter Doherty, una de las científicas más reconocidas en Australia, quien se refirió al manejo de la pandemia en dicho país y afirmó que hasta en los países más ricos la cuarentena ha sido muy difícil.

En el tema central un análisis sobre el proceso contra el expresidente Uribe. El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso, se pronunció sobre las siete SIM card pertenecientes al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, testigo en el proceso, las cuales fueron decomisadas en enero de 2020 durante una acción del Inpec en la cárcel La Picota, cuyo contenido revelará próximamente el ente investigador.

Cepeda reiteró sus críticas frente a las actuaciones de la Fiscalía en el caso, en concreto un supuesto interés en sacar al expresidente Uribe del embrollo penal.

"El señor fiscal muestra más interés en intentar revivir un proceso en mi contra, como no me cabe duda lo está intentando hacer. En cambio, su labor parece destinada a dejar absolutamente intacta la responsabilidad del exsenador Uribe y, por el contrario, declarar que no hay bases sólidas para declarar una acusación en su contra", declaró.

El abogado Jaime Granados, quien defiende a Uribe, aseguró por su parte que su cliente desconocía las actividades del también jurista Diego Cadena.

“El expresidente solo se enteró que hubo un pago 7 meses después de que eso sucedió, él no tenía idea de ese tema”, afirmó.

Escuche aquí el programa completo de Mañanas BLU 10:30, cuando Colombia está al aire: