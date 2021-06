18 de junio de 2021 - Mañanas BLU con Camila Zuluaga, programa completo

Este viernes, en Mañanas BLU cuando Colombia está al aire, Humberto Amín, concejal del Centro Democrático, se refirió a los eventos masivos en Bogotá en medio de la pandemia. El cabildante rechazó que el concierto anunciado por el comité del paro nacional se haga pasar como una movilización para permitir su realización.

"Lo más importante es hacer un acompañamiento a este tipo de eventos", dijo el concejal.

Escuche, además, a el concejal Diego Laserna, quién se refirió al impuesto predial de los clubes sociales en Bogotá.

"Yo lo que estoy tratando es de dar un primer paso a esa equidad que la gente pide una y otra vez", explicó Diego.

En el tema central, sobre el nuevo proyecto de licencia compartida y el Día del Padre que se celebra el domingo, habló Guillermo Vives, actor y cantante, así como Tatán Mejía, influenciador colombiano. También acompañó la discusión Mateo Carvajal, ganador del reality Desafío 2017.

"Yo creo que tiene que ver mucho la manera como uno educa a sus hijos y desde un inicio debe ser con la verdad", dijo Guillermo Vives.

Tatán Mejía se refirió a este tema, basándose en cómo quiere que sus dos hijas lo vean a él y al mismo tiempo, crezcan con las aptitudes correctas para el mundo.

"Es necesario que ellas sepan que algunas actividades no son solo para los hombres, sino que también, lo son para las mujeres. Todos los seres humanos tenemos igualdad de condiciones", sostuvo Mejía.

Mateo Carvajal se refirió a las condiciones de ser padre sin tener una relación con la mamá de su hijo.

"Nosotros tratamos de conciliar todo. Ella me sugiere mucho y me ayuda mucho cuando me corresponde el momento de tener al niño", contó.

Escuche el programa completo de Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: