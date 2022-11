2 de noviembre de 2022 - Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, programa completo

En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, y entregó detalles del texto de la reforma tributaria que avanza en el Congreso.

“Si Colombia tiene o no una tasa de tributación alta no había sido tema de discusión; un día salió un documento que decía que no era alta, fue una sorpresa, cualquier economista que consulte le va a decir que el país tiene una tasa alta”, señaló Bruce Mac Master.

Por otro lado, Santiago Ortega, ingeniero civil y conocedor de Hidroituango se conectó al programa y se refirió a las novedades proyecto.

“Si Ituango no entra y se sigue demorando, los nuevos contratos de energía van a ser muy caros, los precios de energía van a subir y eso se le va a traducir a los usuarios”, indicó el ingeniero civil.

También Katherine La Puente, investigadora asociada de Human Rights Watch para oriente medio y norte de África, habló acerca de las denuncias que se han presentado sobre la construcción de la infraestructura de los estadios del Mundial de Catar 2022

“El 70 % de las muertes son atribuidas a causas naturales, por lo cual los trabajadores no pueden acceder a esquemas de compensación o de remedios financieros”, dijo La Puente.

