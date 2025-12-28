En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fuerzas Militares
Catatumbo
Colfuturo
Salario mínimo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tras conversación con Putin, Trump dice que ve bases para un acuerdo de paz en Ucrania

Tras conversación con Putin, Trump dice que ve bases para un acuerdo de paz en Ucrania

El mandatario estadounidense, Donald Trump, argumentó que a este acuerdo habría que llegar porque hay "demasiada gente muriendo".

Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin
Volodímir Zelenski, Donald Trump y Vladímir Putin
Fotos: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 28 de dic, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad