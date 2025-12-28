En vivo
Almirante Cubides entrega el balance de acciones militares durante el 2025

Almirante Cubides entrega el balance de acciones militares durante el 2025

Según el máximo comandante de las Fuerzas Militares, el accionar militar aumentó en un 25% con respecto al del año pasado y se neutralizaron a más de 13 mil integrantes de diferentes estructuras criminales.

